Milano 10:44
52.095 +0,55%
Nasdaq 10-set
29.104 0,00%
Dow Jones 10-set
52.064 -0,60%
Londra 10:44
10.639 +0,28%
Francoforte 10:45
25.463 +0,40%

Borsa: Londra, apertura +0,09%

In breve, Finanza
Borsa: Londra, apertura +0,09%
Indice FTSE-100 +0,09% a quota 10.618,87 dopo l'apertura.
Condividi
```