Milano 13:00
52.084 +0,40%
Nasdaq 9-set
29.422 0,00%
Dow Jones 9-set
52.381 -0,77%
Londra 13:00
10.623 -0,44%
Francoforte 13:00
25.567 -0,04%

Borsa: Londra, apertura +0,02%

In breve, Finanza
Borsa: Londra, apertura +0,02%
Indice FTSE-100 +0,02% a quota 10.671,77 dopo l'apertura.
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