Borsa: Londra, apertura +0,11%

Milano 14:56
53.065 +0,09%
Nasdaq 18-ago
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Dow Jones 18-ago
53.343 -0,22%
Londra 14:56
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Francoforte 14:56
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In breve, Finanza
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