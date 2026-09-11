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/ Borsa: Scambi in positivo per Milano, in progresso dello 0,70% alle 13:00
Borsa: Scambi in positivo per Milano, in progresso dello 0,70% alle 13:00
Il FTSE MIB tratta in utile a 52.171,27 punti
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Finanza
11 settembre 2026 - 13.00
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Spunto rialzista dello 0,70% per Milano, alle 13:00, che continua le contrattazioni a 52.171,27 punti.
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