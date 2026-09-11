Milano 14:24
52.183 +0,73%
Nasdaq 10-set
29.104 0,00%
Dow Jones 10-set
52.064 -0,60%
Londra 14:24
10.669 +0,56%
Francoforte 14:25
25.511 +0,59%

Borsa: Scambi in positivo per Milano, in progresso dello 0,70% alle 13:00

Il FTSE MIB tratta in utile a 52.171,27 punti

In breve, Finanza
Borsa: Scambi in positivo per Milano, in progresso dello 0,70% alle 13:00
Spunto rialzista dello 0,70% per Milano, alle 13:00, che continua le contrattazioni a 52.171,27 punti.
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