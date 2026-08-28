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Borsa: Scambi in positivo per Milano, in progresso dello 0,80% alle 10:30
Il FTSE MIB tratta in utile a 52.681,79 punti
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28 agosto 2026 - 10.30
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Spunto rialzista dello 0,80% per Milano, alle 10:30, che continua le contrattazioni a 52.681,79 punti.
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