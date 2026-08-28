Milano 10:54
52.712 +0,85%
Nasdaq 27-ago
29.642 0,00%
Dow Jones 27-ago
53.569 +0,20%
Londra 10:54
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Francoforte 10:54
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Borsa: Scambi in positivo per Milano, in progresso dello 0,80% alle 10:30

Il FTSE MIB tratta in utile a 52.681,79 punti

In breve, Finanza
Borsa: Scambi in positivo per Milano, in progresso dello 0,80% alle 10:30
Spunto rialzista dello 0,80% per Milano, alle 10:30, che continua le contrattazioni a 52.681,79 punti.
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