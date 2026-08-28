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Borsa: Bene Milano, in crescita dello 0,74% alle 13:00
Il FTSE MIB allunga a 52.650,67 punti
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Finanza
28 agosto 2026 - 13.00
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Risultato positivo dello 0,74% per Milano, alle 13:00, che continua gli scambi a 52.650,67 punti.
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