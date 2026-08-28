Milano 14:17
52.717 +0,87%
Nasdaq 27-ago
29.642 0,00%
Dow Jones 27-ago
53.569 +0,20%
Londra 14:17
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Francoforte 14:17
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Borsa: Bene Milano, in crescita dello 0,74% alle 13:00

Il FTSE MIB allunga a 52.650,67 punti

In breve, Finanza
Borsa: Bene Milano, in crescita dello 0,74% alle 13:00
Risultato positivo dello 0,74% per Milano, alle 13:00, che continua gli scambi a 52.650,67 punti.
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