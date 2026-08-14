Stellantis, Goldman Sachs conferma il "neutral" ma taglia il target price a 5 euro

(Teleborsa) - Goldman Sachs ha tagliato il target price su Stellantis da 6 a 5 euro, confermandone il rating neutral.



Nel frattempo le azioni del gruppo automobilistico scambiano in rialzo dello 0,9%, facendo meglio del FTSE MIB (-0,1%).



Una performance che segue la rinnovata debolezza del titolo delle scorse tre sedute nelle quali ha ceduto complessivamente oltre il 5%, dopo il rimbalzo del 10 agosto (+1,9%). Negli ultimi sei mesi, Stellantis ha lasciato sul terreno poco più del 29%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB , evidenzia un rallentamento del trend della casa automobilistica italo-francese-statunitense rispetto al principale indice della Borsa di Milano , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.



Il quadro tecnico di Stellantis segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 4,646 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 4,696. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 4,623.



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