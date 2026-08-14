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GVS tonica tra le MidCap in scia al rialzo di target price da parte di Goldman Sachs

Finanza
GVS tonica tra le MidCap in scia al rialzo di target price da parte di Goldman Sachs
(Teleborsa) - Seduta tonica per GVS con guadagna il 2,3% risultando tra le migliori del FTSE Italia Mid Cap (+0,7%).

Ad alimentare gli acquisti sul titolo contribuisce anche l'indicazione di Goldman Sachs che ne ha alzato il target price a 5,30 euro dal precedente 4,70.

Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa del produttore filtri nel settore sanitario, automobilistico e degli elettrodomestici rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di GVS, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 5,042 Euro. Primo supporto visto a 4,917. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 4,853.
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