GVS tonica tra le MidCap in scia al rialzo di target price da parte di Goldman Sachs
(Teleborsa) - Seduta tonica per GVS con guadagna il 2,3% risultando tra le migliori del FTSE Italia Mid Cap (+0,7%).
Ad alimentare gli acquisti sul titolo contribuisce anche l'indicazione di Goldman Sachs che ne ha alzato il target price a 5,30 euro dal precedente 4,70.
Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa del produttore filtri nel settore sanitario, automobilistico e degli elettrodomestici rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di GVS, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 5,042 Euro. Primo supporto visto a 4,917. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 4,853.
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