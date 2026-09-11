Francoforte: risultato positivo per Siemens Energy

(Teleborsa) - Bene il leader delle energie rinnovabili , con un rialzo dell'1,80%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del DAX . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Siemens Energy rispetto all'indice di riferimento.





Analizzando lo scenario di Siemens Energy si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 141,9 Euro. Prima resistenza a 144,3. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 140,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```