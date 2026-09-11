Francoforte: scambi in positivo per Muench Rueckvers
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del riassicuratore tedesco, con una variazione percentuale dell'1,89%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Muench Rueckvers, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario tecnico della compagnia attiva nel settore delle assicurazioni mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 503,3 Euro con area di resistenza individuata a quota 509,5. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 499,3.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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