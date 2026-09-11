Francoforte: scambi negativi per Hellofresh
(Teleborsa) - Sottotono Hellofresh, che passa di mano con un calo del 2,44%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Hellofresh evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Hellofresh rispetto all'indice.
Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 2,77 Euro. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 2,853. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 2,936.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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