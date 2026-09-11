Indicazioni rialziste per Repsol
(Teleborsa) - Chiusura del 10 settembre
Risultato positivo per la società spagnola attiva nei settori del petrolio e del gas naturale, parte dell'Ibex 35, che lievita dello 0,35%.
Operatività odierna:
A livello operativo, l'utility spagnola è da comprare ai prezzi attuali pari a 28,91 Euro con stop loss individuato a quota 27,75 Euro. Ciò alimenta la possibilità per gli investitori di trarne profitto nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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