L'azione Cardinal Health è orientata al ribasso

(Teleborsa) - Chiusura del 10 settembre

Giornata negativa per il distributore di prodotti farmaceutici , che archivia la sessione in forte flessione e mostra una perdita dell'1,66% sui valori precedenti.





Operatività odierna:

Il quadro tecnico evidenzia una propensione all'acquisto di Cardinal Health ai prezzi attuali pari a 236 USD, con stop loss individuato in area 55,32 Dollari USA, favorendo così la possibilità di guadagno nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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