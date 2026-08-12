UniCredit, BCE orientata all'approvazione dell'offerta su Commerzbank

Nessuna obiezione ma integrazione lunga e impegnativa

(Teleborsa) - La vigilanza bancaria della Bce sarebbe orientata a dare via libera a UniCredit sull'acquisizione del controllo di Commerzbank : lo riporta Reuters citando un documento con pareri preliminari dell'Autorità, che non ravviserebbe elementi da obiettare, aggiungendo tuttavia di attendersi un processo di integrazione lungo e impegnativo.



Le autorità di vigilanza nazionali della Germania, inoltre, richiederebbero una strategia di mitigazione per aumentare il consenso nella banca tedesca, così come maggiori controlli e meccanismi di equilibrio in seno a UniCredit.



Secondo Reuters, il documento è stato presentato al Consiglio di vigilanza della Bce, le cui scelte dovranno essere ratificate dal Consiglio direttivo.



No comment, secondo la stessa agenzia, da parte delle varie Autorità coinvolte e dalle due banche.



La valutazione del direttorio sarebbe attesa a settembre o ottobre.

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