Milleri (Essilux): non capisco reazione di LMDV, desidero che si chiuda successione

(Teleborsa) - "Difficile parlare di una reazione che non riesco a capire
e di un ragazzo a cui mi lega un affetto che va molto oltre il lavoro. Ho cercato sempre di aiutarlo e se potrò lo farò anche in futuro. Spero possa superare questo momento personale e professionale molto difficile per lui". Lo dice all'ANSA Francesco Milleri
, CEO di EssilorLuxottica
e presidente di Delfin, in riferimento a Leonardo Maria Del Vecchio
.
"Desidererei che si possa chiudere la successione
di Leonardo Del Vecchio, si plachino queste polemiche inutili e infondate e si lasci l'azienda continuare nel suo percorso di crescita", aggiunge Milleri.
Leonardo Maria, figlio del defunto fondatore Leonardo Del Vecchio, ha sostenuto che EssilorLuxottica necessiti di una nuova strategia dopo aver perso oltre la metà del proprio valore di Borsa negli ultimi mesi. Il mese scorso Leonardo Maria Del Vecchio ha lasciato gli incarichi gestionali
nel gruppo in seguito a tensioni con Milleri, ma rimane investitore della società attraverso la holding di famiglia Delfin (che detiene una quota del 32,4% in EssilorLuxottica).
"Al management va tutta la mia riconoscenza
, li ringrazio di cuore del messaggio anche a nome di Paul (de Saillant, vice CEO, ndr), dice a proposito della lettera di sostegno della prima linea di dirigenti del gruppo
, aggiungendo che "è una squadra forte e preparata, composta da bravissimi colleghi in Italia e nel mondo. Con loro il nostro gruppo non può essere in mani migliori".
Inoltre, è "di grande aiuto non solo l'attestato di piena fiducia di un board
composto da indipendenti di grande valore oltre che il supporto di tutti i colleghi del gruppo - spiega Milleri - sono rimasto positivamente sorpreso dalle tante manifestazioni di stima che mi sono arrivate
dal mondo imprenditoriale, finanziario e istituzionale".