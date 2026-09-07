EssilorLuxottica in rosso a Parigi, Del Vecchio: auspico cambio strategie, titolo ha perso 50%

Su MPS, sperano ci chiedano presto un parere sulle offerte

(Teleborsa) - Seduta in rosso per EssilorLuxottica che, al momento, cede circa l'1,5% alla Borsa di Parigi in scia alle parole pronunciate da Leonardo Maria Del Vecchio in occasione del Forum di Cernobbio.



Per Delfin "credo sia un momento nuovo in cui bisogna dialogare tra i soci e riportare il board al suo naturale ruolo che è quello di implementare le strategie della maggioranza dei soci".



In merito al futuro della holding, di cui Del Vecchio è azionista con il 12,5%, ha affermato che "Deciderà la maggioranza dei soci a tempo debito, valutando come sempre i risultati ottenuti dai manager e le strategie per il futuro" rispondendo a chi gli chiedeva sul futuro di Francesco Milleri alla guida di EssilorLuxottica.



Questa azienda "è la vera legacy di nostro padre e ha perso il 50% in Borsa. Io auspico un cambio delle strategie. Si parla troppo di me e Francesco, ma la cosa più importante è custodire e portare altri 10 anni di EssilorLuxottica. Che sia Francesco Milleri o Tizio o Caio non importa. Quello che importa sono 250mila persone che ci lavorano."



"Chi sarà più vicino a rispecchiare queste nuove strategie, che dovranno essere condivise con gli azionisti, e per azionisti non parlo solo di noi otto ma anche degli altri azionisti che sono il 60% dell'azienda, che hanno bisogno di una strategia chiara e di una visione a lungo periodo, non di tre anni ma di 50. Per questo, "io vorrei spostare un po' l'attenzione su questo dualismo che si è creato tra me e Francesco Milleri, quando invece al posto deve tornare Essilux che è il lascito, è il vero investimento di Delfin".



Del Vecchio ha affrontato anche il tema del risiko bancario con al centro MPS , di cui Delfin è socio con oltre il 17%, facendo sapere che il CdA della holding "non ce l'ha ancora chiesto. Spero che ce lo chiederà" un parere sulle offerte. "Le banche sono un investimento finanziario. L'investimento industriale che è da proteggere, è EssilorLuxottica. Ad oggi perde il 50%, riportiamola a 300 euro" ad azione.

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