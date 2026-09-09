EssilorLuxottica, CdA conferma all'unanimità "piena fiducia" nella leadership e strategia

(Teleborsa) - Il CdA di EssilorLuxottica
, colosso italo-francese dell'occhialeria, rinnova "all'unanimità la propria piena fiducia" nel presidente e AD Francesco Milleri
, nel vice AD Paul du Saillant, nel management e nella strategia di medio e lungo periodo
del gruppo, approvata dal consiglio stesso e costantemente confermata dalla solidità dei risultati conseguiti. Lo si legge in una nota che fa riferimento ai recenti articoli apparsi sulla stampa e alle dichiarazioni pubbliche.
Il consiglio ribadisce inoltre il proprio "impegno a preservare la stabilità e il senso di responsabilità
che hanno sempre caratterizzato EssilorLuxottica, nell'interesse dei dipendenti, degli azionisti, dei partner e dei clienti del gruppo".
Anche se non viene nominato nella nota di EssilorLuxottica, la presa di posizione arriva dopo le parole di Leonardo Maria Del Vecchio a Cernobbio
, dove il figlio del defunto fondatore Leonardo Del Vecchio ha sostenuto che il gruppo necessiti di una nuova strategia dopo aver perso oltre la metà del proprio valore di Borsa negli ultimi mesi.
Il mese scorso Leonardo Maria Del Vecchio ha lasciato gli incarichi gestionali nel gruppo
in seguito a tensioni con Francesco Milleri, ma rimane investitore della società attraverso la holding di famiglia Delfin (detiene una quota del 32,4% in EssilorLuxottica). Parlando a margine della conferenza annuale TEHA Ambrosetti, Del Vecchio ha espresso
l'auspicio di un "nuovo capitolo" per il gruppo
, sottolineando che "EssilorLuxottica è il patrimonio di Delfin, il vero investimento e l'eredità duratura di nostro padre, eppure ha perso il 50% del suo valore di mercato".