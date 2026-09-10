Nasce Drita Capital Partners, search fund dedicato alla continuità aziendale delle PMI italiane

(Teleborsa) - Nasce Drita Capital Partners, il primo search fund promosso da ex studenti di POLIMI Graduate School of Management con l'obiettivo di individuare, acquisire e gestire una PMI italiana ad alto potenziale. Drita Capital Partners è fondato da Yll Luma e Nazario Monzillo, professionisti con esperienza nei settori dell'investment banking, del corporate development e della finanza straordinaria. La partnership nasce dal loro lavoro al fianco degli imprenditori italiani: nel corso delle rispettive carriere nel settore finanziario - Luma in Zurich Bank e Monzillo in Intermonte SIM - hanno supportato aziende familiari in operazioni di crescita, successione e cessione, osservando da vicino le sfide e le opportunità che caratterizzano queste trasformazioni.



Il search fund promosso da Drita Capital Partners, ispirato al modello della Stanford Graduate School of Business, prevede una fase iniziale di scouting della durata di 24 mesi, sostenuta da un capitale di ricerca pari a 640.000 euro, raccolto da un gruppo selezionato di investitori professionali e privati. L'attività si concentra sull'identificazione di una società target con un fatturato compreso tra 5 e 40 milioni di euro e una preferenza per imprese B2B caratterizzate da ricavi ricorrenti, margini solidi e un'alta prospettiva di crescita. I settori di interesse includono segmenti ad alto potenziale in comparti significativi del tessuto imprenditoriale italiano, quali software e servizi ICT, healthcare e servizi medici, manifattura industriale e food & beverage B2B. Yll Luma e Nazario Monzillo assumeranno il ruolo di co-CEO nella società acquisita.



Il progetto è sostenuto da un network selezionato di investitori istituzionali specializzati, italiani ed internazionali, tra cui Eureka! Venture, GDA Search, Evolutiq, Inseta Partners, Cabiedes, Pitlane Capital e Iberica Investments Partners, insieme a imprenditori di esperienza come Giovanni Affinita e Sascha Bovensmann.



"Il mercato italiano offre condizioni ideali per il modello search fund: un tessuto produttivo frammentato, un forte potenziale di crescita e una limitata presenza di capitali istituzionali dedicati alle piccole e medie imprese - spiega Yll Luma, co-founder di Drita Capital Partners - Il nostro obiettivo è costruire un ponte tra capitale e aziende familiari, offrendo agli imprenditori una soluzione di continuità che unisca visione industriale, competenze manageriali e disciplina finanziaria per preservare e valorizzare nel lungo periodo il patrimonio industriale italiano".



"Chi deve affrontare il processo di successione della propria azienda si trova spesso davanti a due strade: la cessione a un fondo di private equity, orientato prevalentemente al ritorno finanziario di breve-medio periodo, o la successione familiare, che i dati mostrano avere tassi di successo limitati - aggiunge Nazario Monzillo, co-founder di Drita Capital Partners - Il search fund si configura come una terza via, fondata sulla figura dell'imprenditore-acquirente che assume un ruolo diretto nella gestione dell'azienda e ne garantisce la continuità nel tempo".



(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)

Condividi

```