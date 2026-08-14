Fire, Fitch rivede al rialzo l'outlook a Positivo

(Teleborsa) - Fitch Ratings ha rivisto al rialzo l'outlook di Fire, società italiana di gestione e recupero del credito, da Stabile a Positivo, confermando al contempo il rating Asset-Backed Special Servicer e il Residential Special Servicer Rating rispettivamente a "ABSS1-" e "RSS1-".



La revisione riflette la continua crescita di Fire in termini di asset in gestione, la maggiore diversificazione del business, il rafforzamento del team di gestione e i miglioramenti apportati al quadro di controllo operativo, inclusi la gestione della liquidità, la gestione dei reclami e la sicurezza informatica.



L'outlook positivo riflette l'aspettativa di Fitch che, nei prossimi 18-24 mesi, Fire possa rafforzare ulteriormente il proprio profilo operativo grazie all'efficacia dimostrata dei quadri di gestione del rischio, della conformità e dei reclami recentemente potenziati, alla continua stabilità del management e alla pianificazione della successione, nonché agli ulteriori progressi nella propria infrastruttura tecnologica e di sicurezza informatica.

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