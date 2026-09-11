Milano 10:49
52.126 +0,62%
Nasdaq 10-set
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Dow Jones 10-set
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Londra 10:49
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Produzione industriale Regno Unito (YoY) in luglio

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Produzione industriale Regno Unito (YoY) in luglio
Regno Unito, Produzione industriale in luglio su base annuale (YoY) +0,6%, in aumento rispetto al precedente -0,2% (la previsione era +0,2%).
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