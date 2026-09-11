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Produzione industriale Regno Unito (YoY) in luglio
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11 settembre 2026 - 09.00
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Produzione industriale in luglio su base annuale (YoY) +0,6%
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