Milano 10:36
52.974 +0,58%
Nasdaq 20-ago
29.213 -0,72%
Dow Jones 20-ago
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Regno Unito, Vendite dettaglio (YoY) in luglio

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Regno Unito, Vendite dettaglio (YoY) in luglio
Regno Unito, Vendite dettaglio in luglio su base annuale (YoY) +1,6%, in calo rispetto al precedente +3,8% (la previsione era +2,2%).

(Foto: © Marian Vejcik / 123RF)
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