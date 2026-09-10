Milano 13:16
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Produzione industriale Spagna (YoY) in luglio

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Produzione industriale Spagna (YoY) in luglio
Spagna, Produzione industriale in luglio su base annuale (YoY) +2,3%, in aumento rispetto al precedente +1,1%.
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