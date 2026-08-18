Milano 18-ago
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Nasdaq 18-ago
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Dow Jones 18-ago
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Londra 18-ago
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Francoforte 18-ago
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USA, Produzione industriale (YoY) in luglio

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
USA, Produzione industriale (YoY) in luglio
USA, Produzione industriale in luglio su base annuale (YoY) +1,1%, in calo rispetto al precedente +1,29%.

(Foto: by Lucas Sankey on Unsplash)
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