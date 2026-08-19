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Prezzi produzione Regno Unito (YoY) in luglio

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Prezzi produzione Regno Unito (YoY) in luglio
Regno Unito, Prezzi produzione in luglio su base annuale (YoY) +3,1%, in calo rispetto al precedente +3,5% (la previsione era +3,2%).

(Foto: © plasticperson / 123RF)
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