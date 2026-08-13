Milano 12:40
53.954 +0,48%
Nasdaq 12-ago
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Dow Jones 12-ago
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Londra 12:40
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Regno Unito, Produzione industriale (YoY) in giugno

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Regno Unito, Produzione industriale (YoY) in giugno
Regno Unito, Produzione industriale in giugno su base annuale (YoY) -0,2%, in calo rispetto al precedente +1% (la previsione era +0,2%).
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