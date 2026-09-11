Technoprobe, Exane BNP Paribas avvia copertura con Outperform

(Teleborsa) - Exane BNP Paribas ha avviato la copertura su Technoprobe , società quotata su Euronext Milan e attiva nella progettazione e produzione delle Probe Card utilizzate per il test dei semiconduttori, con un target price di 40 euro per azione e una raccomandazione "Outperform".



Ottima intanto la performance di Technoprobe , che si attesta a 31,14 euro, con un aumento del 4,22%. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 31,77 e successiva a 33,39. Supporto a 30,15.





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