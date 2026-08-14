Technoprobe, completati gli adempimenti per una partnership strategica in Cina

(Teleborsa) - Facendo seguito a quanto comunicato il 18 marzo scorso, Technoprobe rende noto che oggi sono stati completati gli adempimenti

relativi alla creazione di una collaborazione strategica in Cina con un partner locale attraverso l'esecuzione dell'aumento di capitale a quest'ultimo riservato da parte di Nexprobe Semiconductor.



Inoltre, è prevista la sottoscrizione di un patto parasociale, volto a disciplinare: 1) la governance di Nexprobe Semiconductor, mediante l'attribuzione di limitari diritti di veto al partner, in funzione di tutela dell’investimento, 2) il regime di trasferimento delle partecipazioni detenute in Nexprobe Semiconductor e le relative limitazioni, incluso un obbligo di lock-up in capo al partner.



L'accordo - spiega una nota - prevede un investimento da parte del partner locale di 35 milioni di dollari, pari al 30% del nuovo capitale sociale, nella società interamente controllata da Technoprobe denominata Nexprobe Semiconductor.



L'intesa si inserisce nell'ambito del piano di rafforzamento della presenza del Gruppo in Cina, con l'ulteriore obiettivo di rafforzare la tutela del know-how e della proprietà intellettuale di Technoprobe nel territorio cinese e ampliare la customer base.

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