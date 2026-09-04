BNP Paribas, sette nuovi Credit Linked Callable Certificate su singole Entità di Riferimento

Premi fissi annuali compresi tra il 4,67% e il 7,40%

(Teleborsa) - BNP Paribas annuncia l'emissione di sette nuovi Credit Linked Callable Certificate su singole Entità di Riferimento. La nuova gamma consente agli investitori di esporsi al merito creditizio di società come Space Exploration Technologies , Mediobanca , UniCredit , Intesa Sanpaolo , Assicurazioni Generali , Eni e Leonardo , appartenenti a diversi settori.



I nuovi Certificate - si legge in una nota - prevedono premi fissi annuali compresi tra il 4,67% p.a. e il 7,40% p.a. dell'Importo Nozionale, corrisposti a condizione che non si verifichi un Evento di Credito sull'Entità di Riferimento. Ciascun Certificate presenta un Importo Nozionale pari a 10.000 euro e una durata di nove anni e dieci mesi, con scadenza il 30 giugno 2036.



I Credit Linked Certificate sono strumenti finanziari che permettono agli investitori di assumere un'esposizione al merito creditizio di una o più società, istituzioni finanziarie o enti governativi, definiti Entità di Riferimento. Il rendimento e il rimborso dell'Importo Nozionale dipendono pertanto dal mancato verificarsi di un Evento di Credito sull'Entità di Riferimento durante la vita del prodotto. Tra i principali Eventi di Credito rientrano, ad esempio, l'insolvenza, il mancato pagamento, la ristrutturazione del debito e l’intervento governativo.



Un ulteriore elemento della nuova emissione è rappresentato dalla possibilità di Rimborso Anticipato a facoltà dell'Emittente. In corrispondenza delle date previste, a partire dal 30 giugno 2027, BNP Paribas può decidere, con un preavviso di almeno cinque giorni lavorativi, di rimborsare anticipatamente i Certificate al 100% dell'Importo Nozionale. In questo caso, l'investitore riceve anche il premio fisso previsto per il periodo, purché non si sia verificato un Evento di Credito.



Qualora non si verifichi alcun Evento di Credito e il Certificate non venga rimborsato anticipatamente, a scadenza l'investitore riceve il premio annuale previsto e il 100% dell'Importo Nozionale. Se, invece, durante la vita del Certificate si verifica un Evento di Credito sull'Entità di Riferimento, lo strumento scade anticipatamente e non vengono corrisposti ulteriori premi rispetto a quelli eventualmente già pagati. L'importo liquidato è pari all'Importo Nozionale moltiplicato per il Tasso di Recupero, con una possibile perdita parziale o totale del capitale investito.



Luca Comunian, Distribution Sales, Global Markets Italy di BNP Paribas Corporate & Institutional Banking, ha commentato: "Con questa nuova emissione ampliamo ulteriormente la nostra gamma di Credit Linked Certificate, offrendo agli investitori la possibilità di esporsi al merito creditizio di società italiane e internazionali attraverso strumenti caratterizzati da premi fissi annuali. La presenza di Entità di Riferimento appartenenti a settori diversi e di livelli di premio compresi tra il 4,67% e il 7,40% consente di individuare soluzioni coerenti con differenti aspettative di rendimento e profili di rischio".

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