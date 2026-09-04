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Effervescente l'indice delle società High Tech italiane (+1,82%), notevole balzo in avanti per Technoprobe

Finanza, Indici settoriali
Effervescente l'indice delle società High Tech italiane (+1,82%), notevole balzo in avanti per Technoprobe
(Teleborsa) - Slancio per il comparto tecnologico a Milano che non tiene conto dell'andamento in frazionale ribasso dell'indice tecnologico dell'Area Euro.

Il FTSE Italia Technology avvia a quota 174.758,5, con un miglioramento di 3.168,2 punti rispetto alla chiusura precedente. Debole l'indice EURO STOXX Technology che scivola poco sotto la chiusura precedente a quota 1.443, dopo un avvio a 1.449.

Nel listino principale, rialzo marcato per Stmicroelectronics, che archivia la sessione in utile dell'1,85% sui valori precedenti.

Tra le mid-cap italiane, prepotente rialzo per Technoprobe, che archivia la sessione con una salita bruciante del 3,94% sui valori precedenti.

Apprezzabile rialzo per WIIT, in guadagno dell'1,58% sui valori precedenti.

Piccolo passo in avanti per Sesa, che porta a casa un timido +1,25%.

Tra le società meno capitalizzate di Piazza Affari, punta con decisione al rialzo la performance di Esprinet, con una variazione percentuale del 3,14%.

Bene Beewize, con un rialzo del 2,29%.

Seduta positiva per Olidata, che avanza bene e porta a casa un +2,08%.

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