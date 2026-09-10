Technoprobe corre in Borsa con indicazioni positive da fatturato TSMC

(Teleborsa) - In netto rialzo a Piazza Affari il titolo Technoprobe , società quotata su Euronext Milan e attiva nella progettazione e produzione delle Probe Card utilizzate per il test dei semiconduttori, dopo che questa mattina TSMC ha riportato il fatturato di agosto a 514 miliardi di dollari taiwanesi (circa 16 miliardi di dollari), in crescita del 53% su anno (in accelerazione dal +45% su anno di luglio) e +10% su mese. Si tratta di un dato molto forte, che dà molta visibilità alla stima di fatturato del consensus sul terzo trimestre.



Gli analisti di Equita stimano che TSMC sia il primo cliente di Technoprobe, con peso tra fatturato diretto/indiretto del 50/60%. "Riteniamo quindi che si tratti di indicazioni positive per Technoprobe, in quanto la forte domanda da parte di TSMC continua a sostenere gli investimenti in soluzioni di testing avanzato e conferma la necessità di aumentare la capacità in modo significativo", si legge in una ricerca.



Technoprobe raggiunge 30,48 euro, con un aumento del 5,61%. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 31,06 e successiva a quota 32,76. Supporto a 29,36.

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