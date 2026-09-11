Usa, il diesel sfonda i 6 dollari al gallone: record storico

(Teleborsa) - Il prezzo del diesel negli Stati Uniti ha toccato venerdì per la prima volta nella storia i 6 dollari al gallone, mentre le interruzioni delle forniture legate alle guerre in Ucraina e Iran fanno lievitare i costi di trasporto in tutta l'economia. Secondo i dati AAA, autotrasportatori e agricoltori pagano circa il 63% in più rispetto a un anno fa per rifornire mezzi pesanti e trattori, con il prezzo medio nazionale a 6,0556 dollari al gallone; in California, il maggiore Stato agricolo del Paese, si arriva a 7,9827 dollari.



Il rialzo segue l'impennata del greggio, con i futures Usa saliti sopra i 100 dollari al barile giovedì per la prima volta da maggio, un guadagno di circa il 20% nel solo mese di settembre.



Le guerre in Ucraina e Medio Oriente hanno messo fuori uso raffinerie per circa 5 milioni di barili al giorno di capacità, secondo la società energetica Valero , mentre il mondo avrebbe perso quasi l'8% della fornitura di diesel.



(Foto: David ROUMANET / Pixabay)

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