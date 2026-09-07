Invito all'acquisto per Cummins

(Teleborsa) - Chiusura del 4 settembre

Ottima performance per il produttore di motori diesel, a gas naturale e componenti per motori , tra i titoli dell'indice S&P-500 , che ha chiuso in rialzo del 2,80%.





Operatività odierna:

Sotto il profilo operativo, l'azione vanta un segnale di acquisto ai valori attuali individuati a 560,8 USD, con stop loss individuato a livello 146,4 Dollari USA, mostrando opportunità di guadagno da realizzare nel breve.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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