Anthropic punta a eguagliare o superare l'ipo record di SpaceX

(Teleborsa) - Anthropic
punterebbe a eguagliare o superare, come dimensioni, l'IPO record di SpaceX
, a ulteriore conferma della forte domanda da parte degli investitori che desiderano trarre profitto dal boom dell'intelligenza artificiale.
Secondo quanto riporta Bloomberg, lo sviluppatore della piattaforma AI, Claude
, starebbe effettuando tutte le valutazioni in vista della presentazione della sua potenziale mega-IPO, prevista entro la fine di questo mese.
La domanda di intelligenza artificiale continua intanto a crescere rapidamente, come dimostra il forte aumento del fatturato di Anthropic. L'azienda ha registrato un fatturato preliminare di oltre 11,5 miliardi di dollari
nel secondo trimestre, rispetto ai 787 milioni di dollari dello stesso periodo del 2025, e il suo tasso di crescita annuale, indicatore che proietta il fatturato dell'intero anno, ha raggiunto i 65 miliardi di dollari alla fine di luglio.
Si ricorda che il colosso fondato da Elon Musk ha raccolto, nell'ambito dell'offerta pubblica iniziale, la cifra record di 75 miliardi di dollari
, salita poi a 86,2 miliardi di dollari con l'opzione di over-allotment.