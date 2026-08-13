Lenovo, miglior trimestre nella storia del gruppo con fatturato record di 26,9 miliardi di dollari

(Teleborsa) - Lenovo ha annunciato oggi i risultati del primo trimestre dell'anno fiscale 2026/27, che segnano la crescita trimestrale del fatturato più alta degli ultimi cinque anni e il trimestre migliore nella storia del gruppo.



In particolare, il fatturato complessivo ha raggiunto il massimo storico trimestrale di 26,9 miliardi di dollari, in crescita del 43% su base annua.



I ricavi legati all'intelligenza artificiale sono cresciuti del 60% a 9,3 miliardi di dollari, pari al 35% del giro d'affari consolidato.



L'utile netto rettificato è aumentato del 176% a 1,1 miliardi di dollari, superando per la prima volta la soglia di 1 miliardo, con miglioramenti del margine netto rettificato di quasi due punti percentuali su base annua.



Lenovo sottolinea che sta continuando a investire nell'innovazione, con spese in ricerca e sviluppo in aumento del 30% su base annua.



La società prevede di incrementare il fatturato fino a 100 miliardi di dollari in questo anno fiscale, dopo che i risultati del primo trimestre hanno superato ampiamente le stime degli analisti.

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