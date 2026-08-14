Applied Materials soffre nel pre-market nonostante terzo trimestre da record

Timori per il calo del mercato cinese

(Teleborsa) - Forti vendite nel pre-market di Wall Street sul titolo Applied Materials - che al momento lascia sul terreno circa il 6% - nonostante il produttore californiano di semiconduttori abbia pubblicato, dopo la chiusura di giovedì, risultati record nel terzo trimestre fiscale 2026, terminato a fine luglio.



La società guidata dal CEO Gary Dickerson ha registrato ricavi record pari a 9,12 miliardi di dollari, in crescita del 25% su base annua e superiori al consensus di circa 8,99 miliardi di dollari. Il gross margin è salito al 50,4% (dal 48,9%) e il margine operativo è migliorato al 34% (dal 30,7%). L’utile per azione diluita ha raggiunto il livello record di 3,50 dollari, in crescita del 41% su base annua, battendo la stima di 3,40 dollari.



Un elemento negativo che ha fatto arricciare il naso agli investitori sembrerebbe l'erosione dei ricavi provenienti dalla Cina, scesi a circa il 28% del fatturato totale rispetto al 35% circa di un anno fa. Una dinamica che ha sollevato interrogativi su un ostacolo sempre più significativo legato alle restrizioni all’esportazione imposte dagli Stati Uniti.







(Foto: Magnus Engø su Unsplash)

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