Analisi Tecnica: EUR/CHF del 20/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 20 agosto
Piccolo spunto rialzista per il cambio Euro / CHF, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,36%.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 0,9397. Primo supporto visto a 0,9309. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 0,9269.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)