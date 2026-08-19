Milano 18-ago
53.018 0,00%
Nasdaq 18-ago
29.491 -1,68%
Dow Jones 18-ago
53.343 -0,22%
Londra 18-ago
10.728 0,00%
Francoforte 18-ago
26.128 0,00%

Analisi Tecnica: EUR/CHF del 18/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CHF del 18/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 18 agosto

Sostanzialmente invariata la seduta per il cambio Euro / CHF, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 0,9412. Primo supporto visto a 0,9384. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 0,937.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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