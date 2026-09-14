Milano 11-set
52.512 0,00%
Nasdaq 11-set
29.368 +0,91%
Dow Jones 11-set
52.573 +0,98%
Londra 11-set
10.650 0,00%
Francoforte 11-set
25.569 0,00%

Analisi Tecnica: Future FTSE MIB dell'11/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Future FTSE MIB dell'11/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'11 settembre

Rialzo marcato per il derivato italiano, che archivia la sessione in utile dell'1,46% sui valori precedenti.

La situazione di medio periodo del Future sul FTSE MIB resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 52.790. Supporto visto a quota 52.035. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 53.545.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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