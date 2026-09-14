Analisi Tecnica: indice FTSE MIB dell'11/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'11 settembre
Rialzo marcato per il principale indice della Borsa di Milano, che archivia la sessione in utile dell'1,36% sui valori precedenti.
Lo scenario di medio periodo del FTSE MIB ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 52.747. Supporto a 52.042. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 53.452.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)