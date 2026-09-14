Milano 11-set
52.512 0,00%
Nasdaq 11-set
29.368 +0,91%
Dow Jones 11-set
52.573 +0,98%
Londra 11-set
10.650 0,00%
Francoforte 11-set
25.569 0,00%

Analisi Tecnica: indice FTSE MIB dell'11/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE MIB dell'11/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'11 settembre

Rialzo marcato per il principale indice della Borsa di Milano, che archivia la sessione in utile dell'1,36% sui valori precedenti.

Lo scenario di medio periodo del FTSE MIB ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 52.747. Supporto a 52.042. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 53.452.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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