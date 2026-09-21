Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 18/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 18 settembre
Aggressivo ribasso per il principale indice della Borsa di Milano, che flette in maniera scomposta archiviando la sessione con una perdita dell'1,60%.
Il quadro tecnico del FTSE MIB suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 51.265 con tetto rappresentato dall'area 52.105. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 50.985.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)