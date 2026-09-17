Milano 9:18
52.343 +0,72%
Nasdaq 16-set
28.945 +0,02%
Dow Jones 16-set
51.462 -1,21%
Londra 9:18
10.784 +0,89%
25.731 +0,76%

Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 16/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 16/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 16 settembre

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del Nasdaq Composite, che in chiusura evidenzia un -0,01%.

Lo status tecnico del Nasdaq Composite mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 25.860,2, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 26.214,8. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 25.742.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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