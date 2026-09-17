Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 16/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 16 settembre
Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del Nasdaq Composite, che in chiusura evidenzia un -0,01%.
Lo status tecnico del Nasdaq Composite mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 25.860,2, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 26.214,8. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 25.742.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)