Anthropic, Mattia Gamberoni nominato Country Manager per l'Italia

(Teleborsa) - Anthropic, colosso statunitense dell'intelligenza artificiale fondato dai fratelli Dario Amodei e Daniela Amodei, ha nominato Mattia Gamberoni a Country Manager per l'Italia. La nomina consolida la presenza dell'azienda nel Paese: nel maggio 2026, Anthropic ha infatti annunciato l'apertura di un ufficio a Milano, il sesto in Europa dopo Londra, Dublino, Parigi, Zurigo e Monaco.



Nel nuovo ruolo, Gamberoni guiderà il team di Anthropic in Italia, supportando imprese, startup e ricercatori. Alcune delle più grandi aziende italiane - tra cui Generali , Intesa Sanpaolo , Poste Italiane e Unipol - stanno estendendo l'utilizzo di Claude Code alle rispettive community di sviluppatori, nell'ambito di un percorso volto a integrare in modo responsabile l'AI nelle attività quotidiane di software engineering, si legge in una nota.



Gamberoni porta in Anthropic oltre 20 anni di esperienza. In precedenza, ha guidato il business di Stripe nell'Europa meridionale e ha contribuito all'avvio e alla crescita di Amazon Web Services nella penisola iberica. Il suo percorso professionale comprende inoltre esperienze in Salesforce , dove ha contribuito all'avvio delle attività in Italia, e in Cisco .



"L'Italia è un Paese con un grande potenziale nel campo dell'intelligenza artificiale - ha dichiarato Mattia Gamberoni, Country Manager di Anthropic per l'Italia - Imprese, istituzioni e sviluppatori stanno già esplorando tecnologie di frontiera per ripensare ciò che è possibile e definire nuovi processi e modalità di lavoro. La mia missione è aiutare le imprese italiane a trasformare questo potenziale e questa visione in valore concreto e duraturo, attraverso un'AI di cui possano fidarsi".



(Foto: Carrie Allen www.carrieallen.com on Unsplash)

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