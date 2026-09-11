Antitrust, Valentino: a breve istruttoria approfondita su dismissioni pattuite da Intesa-Unipol su MPS

(Teleborsa) - "Faremo il nostro lavoro sul tema del risiko bancario". Lo ha detto Saverio Valentino, nominato a luglio alla presidenza dell'Antitrust, in un'intervista con Il Sole 24 Ore.



"Al momento il Collegio dell'Autorità ha avuto modo di esaminare esclusivamente le comunicazioni di Intesa Sanpaolo relative all'acquisizione di Mps - ha detto - Intesa Sanpaolo ha già provveduto alla notifica dell'operazione di concentrazione, ci sono state poi richieste di informazioni che hanno interrotto i termini di 15 giorni. L'Autorità a questo punto attiverà a breve un'istruttoria approfondita, la cosiddetta fase due, che verterà innanzitutto sull'adeguatezza delle dismissioni che sono state già pattuite tra Mps e Unipol . In sostanza occorrerà verificare se sono necessarie altre dismissioni, per far venir meno i problemi concorrenziali nei mercati della raccolta e degli impieghi bancari. Inoltre valuteremo potenziali effetti dell'acquisizione della partecipazione di minoranza in Generali in relazione agli impatti sui mercati assicurativi".



A una domanda sulle OPS lanciate da Mps, ha spiegato: "In questo caso al momento il Collegio non ha esaminato alcuna comunicazione ufficiale di Mps per quanto riguarda le acquisizioni di Banca Generali e di Bpm . Dopodiché valuteremo in parallelo tutte le operazioni, eventualmente prescrivendo delle misure correttive. Tengo comunque a precisare che, ai sensi della normativa italiana, l'autorizzazione da parte dell'Autorità garante non è necessaria per la chiusura di queste operazioni di acquisizione. Ciò detto, le parti possono decidere di aspettare la nostra autorizzazione. Deve decidere il mercato, poi chiaramente nell'ipotesi in cui emergano problemi concorrenziali, l'operazione potrà sarà subordinata a determinate misure correttive".

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