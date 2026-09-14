Attese positive per Deutsche Telekom
(Teleborsa) - Chiusura dell'11 settembre
Brillante rialzo per la compagnia telefonica tedesca, parte del TecDAX, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 2,55%.
Operatività odierna:
A livello operativo, il titolo presenta un'indicazione di acquisto a prezzi correnti fissati a 28,59 Euro, con stop loss individuato a quota 26,66 Euro, in vista di possibili guadagni nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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