Deutsche Telekom, Elliott incrementa la partecipazione e si oppone alla fusione con T-Mobile

(Teleborsa) - Le azioni di Deutsche Telekom salgono a Francoforte dopo la mossa dell'investitore attivista Elliott Investment Management.



Elliott ha acquisito una quota significativa nel gigante tedesco delle telecomunicazioni invitandolo a rinunciare a una potenziale fusione con la controllata americana T-Mobile US . Lo riferisce Bloomberg citando fonti vicine alla vicenda. L'investitore attivista vorrebbe invece che Deutsche Telekom valutasse soluzioni alternative per generare valore per gli azionisti, tra cui un maggiore riacquisto di azioni proprie.



Una posizione in contrasto con quella del Ceo di Deutsche Telekom, Tim Hoettges, che sta lavorando per avvicinare la sua azienda a T-Mobile attraverso una fusione completa, con l'obiettivo di creare la più grande compagnia telefonica al mondo. Il piano di Hoettges, tuttavia, sta avendo difficoltà: Semafor aveva precedentemente riportato che i dirigenti di T-Mobile avevano espresso preoccupazioni in merito a una possibile fusione con Deutsche Telekom.



Affinché l'accordo si concretizzi, è necessario che vengano accontentate diverse parti interessate, tra cui lo Stato tedesco, che controlla circa il 28% di Deutsche Telekom. Probabilmente, segnala Bloomberg, l'operazione richiederebbe anche l'approvazione politica di Washington, in un momento di crescenti tensioni tra il presidente statunitense Donald Trump e i leader europei, tra cui il cancelliere tedesco Friedrich Merz.



(Foto: © Deutsche Telekom)

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