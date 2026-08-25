Deutsche Bank, partner di Google nella progettazione di Financial Research Agent

(Teleborsa) - Deutsche Bank ha partecipato come partner chiave nella progettazione del Financial Research Agent, una soluzione di ricerca basata sull'intelligenza artificiale che costituisce una parte fondamentale della nuova soluzione Gemini Enterprise for Financial Services di Google Cloud, lanciata oggi.



La soluzione - spiega una nota - è progettata per gestire flussi di lavoro complessi nel settore dei servizi finanziari, integrando informazioni aziendali, finanziarie e di mercato in dati strutturati e tracciabili a supporto del processo decisionale. Nell'ambito della collaborazione, Deutsche Bank ha messo a disposizione la propria esperienza nel settore bancario e contribuito a definire i requisiti di sicurezza, verificabilità, residenza dei dati nonché le esigenze degli utenti.



Google Cloud prevede di rendere il Financial Research Agent disponibile a un numero maggiore di realtà del settore dei servizi finanziari tramite Gemini Enterprise for Financial Services. L'istituto tedesco impiegherà questo strumento nella sua divisione Corporate Bank, con potenziali applicazioni future anche in altre aree aziendali.

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