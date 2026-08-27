Attese positive per Deutsche Bank
(Teleborsa) - Chiusura del 26 agosto
Brillante rialzo per la prima banca tedesca come assets, parte del DAX, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 4,31%.
Operatività odierna:
Il quadro operativo implica un'indicazione di acquisto per il titolo, al prezzo corrente visto a 34,63 Euro, con stop loss posto a quota 32,05 Euro e con possibilità di trarre profitto nell'immediato.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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