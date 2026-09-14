Bce, Cipollone: "Il contante resta essenziale, ma va preparato al futuro"

(Teleborsa) - "Le banconote in euro sono più di un mezzo di pagamento. Sono qualcosa che gli europei condividono, un'espressione della nostra identità europea comune". Così il membro del Comitato esecutivo della Bce, Piero Cipollone, in un discorso sul futuro del contante in euro, in occasione dei 25 anni dall'introduzione della moneta unica fisica.



Cipollone ha sottolineato il ruolo del contante come "un ancoraggio tangibile di stabilità e fiducia", capace di garantire inclusione finanziaria, privacy e libertà di scelta, oltre a resilienza nei sistemi di pagamento: "A differenza dei pagamenti elettronici, il contante resta disponibile durante blackout, interruzioni internet, attacchi informatici e altre emergenze".



Sul fronte normativo, il rappresentante Bce ha accolto con favore l'adozione, il 9 luglio, della posizione negoziale del Parlamento europeo sul Single Currency Package, che include il regolamento sul corso legale delle banconote e monete in euro: "Rafforzerà il concetto di corso legale, riaffermando un principio semplice ma fondamentale: le persone nell'area euro devono poter pagare in contanti quando lo desiderano".



Cipollone ha infine illustrato il processo di ridisegno delle banconote, avviato nel 2021 dalla presidente Lagarde per renderle "più vicine agli europei di tutte le età e background". Dopo la selezione di dieci proposte di design lo scorso 23 luglio, è ora aperto fino al 21 settembre un sondaggio pubblico online, che ha già raccolto oltre 9 milioni di partecipanti, "una delle consultazioni pubbliche europee di maggior successo mai condotte".



Le nuove banconote entreranno in circolazione gradualmente nel corso del prossimo decennio.

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