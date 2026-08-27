Pagamenti digitali, Bankitalia: più che raddoppiati dal 2018

(Teleborsa) - "Tra il 2018 e il 2025 il sistema dei pagamenti italiano ha vissuto una profonda trasformazione: i pagamenti digitali sono più che raddoppiati, le carte e i bonifici sono sempre più usati grazie anche a canali sempre più digitali e istantanei". È quanto emerge dalla nota "Gli strumenti di pagamento utilizzati dalla clientela" diffuso dalla Banca d'Italia. In particolare, si legge nella nota, "tra il 2018 e il 2025 il numero annuo delle operazioni con strumenti alternativi al contante è più che raddoppiato, superando 16 miliardi di transazioni" con la pandemia che "ha rappresentato un punto di svolta, accelerando tendenze in atto da tempo". Negli anni successivi, rileva Bankitalia, "la maggiore adozione degli strumenti digitali si è ulteriormente consolidata, suggerendo un cambiamento strutturale nelle abitudini di pagamento di famiglie e imprese". La crescita dei pagamenti digitali "è stata trainata soprattutto dall'innovazione tecnologica nel comparto delle carte, che rappresentano la principale alternativa al contante per numero di operazioni al dettaglio".



Infatti secondo le rilevazioni di Bankitalia le transazioni con carte rappresentavano il 63% dei pagamenti non in contante nel 2018 mentre nel 2025 la loro incidenza è aumentata a circa il 75%. I bonifici restano il secondo strumento di pagamento per numero di operazioni "e diventano sempre più digitali e istantanei". Tra il 2018 e il 2025 il loro numero è quasi raddoppiato, passando da circa 970 milioni di operazioni a oltre 1,8 miliardi, con una crescita media annua del 9,7%. Nel 2025 oltre l'85% dei bonifici è stato disposto tramite canali digitali (internet banking, mobile banking, servizi telematici) mentre "lo sportello tradizionale ha ormai un ruolo marginale". I bonifici istantanei disposti tramite PSP italiani hanno raggiunto circa 298 milioni di operazioni, il 24% dei bonifici SEPA. La crescita è stata favorita dall'entrata in vigore della normativa europea sui pagamenti istantanei.



Si riduce il divario Nord-Sud nell'utilizzo degli strumenti di pagamenti digitali. In particolare tra il 2020 e il 2025 tutte le macroaree del Paese "registrano un forte aumento dei pagamenti elettronici ma il Mezzogiorno mostra la crescita complessiva più elevata: +121% delle operazioni pro capite, contro il +88% del Centro e circa +90% del Nord. Si riduce il divario Nord-Sud anche nell'utilizzo dei bonifici". Per quanto riguarda i pagamenti pubblici, la ricerca di Bankitalia evidenzia che "il bonifico è ormai lo strumento dominante sia per lo Stato sia per le amministrazioni locali" mentre "gli strumenti non digitali (contanti e assegni) hanno un'incidenza residuale". Nelle amministrazioni locali il 93% dei pagamenti verso l'economia è regolato tramite bonifico.







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