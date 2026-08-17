MPS, Lovaglio: preservare l’integrità del Monte, il suo valore va oltre la banca

(Teleborsa) - Nel momento in cui sul futuro di Monte dei Paschi si confrontano ipotesi di aggregazione e scenari diversi per l’istituto, Luigi Lovaglio mette un punto fermo: la priorità è mantenere unito e integro il Monte.



L’amministratore delegato di Banca MPS ne ha parlato a Siena, dove ha ricevuto il Premio Mangia, sottolineando come il valore dell’istituto non possa essere ricondotto soltanto alla sua dimensione bancaria. Alle spalle di Rocca Salimbeni, ha ricordato Lovaglio, c’è una storia secolare profondamente legata alla città e al territorio.



Un richiamo che arriva mentre resta aperto il confronto sul futuro della banca e sulle possibili operazioni che potrebbero coinvolgerla. Nei giorni scorsi anche la premier Giorgia Meloni aveva auspicato che il Monte non venisse privato della sua identità attraverso un eventuale smembramento.



Per Lovaglio, dunque, il tema centrale non è soltanto quale sarà la prossima configurazione societaria di MPS, ma come preservarne gli elementi che ne hanno determinato la forza. Una posizione ribadita proprio a Siena, alla vigilia del Palio, con un riferimento alla capacità della città di accompagnare il Monte nei momenti più delicati della sua storia.

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